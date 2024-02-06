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Bahçeli: Devletin tüm imkanları seferberlik ruhuyla harekete geçti

MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremleri sonrasında devletin tüm imkanlarının seferberlik ruhuyla harekete geçtiğini söyledi. "Hiçbir insanımız aç ve açıkta bırakılmamıştır." diye konuşan Bahçeli, depremden 14 milyon insanın etkilendiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 14:53, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 15:46
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarının anahtar teslim ve kura töreninde konuştu.

11 ili etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden 14 milyon vatandaşın etkilendiğini kaydeden Bahçeli, acıların ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Zor şartları milli birlik ve beraberlik şuuruyla aştıklarını da ifade eden Bahçeli, "Devlet-millet dayanışması imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes, tek yürek halinde kenetlenmiştir." dedi.

Depremlerin Türkiye ekonomisine maliyetine ilişkin de açıklamalarda bulunan MHP lideri, "Türkiye ekonomisini art niyetli şekilde karalayanlar, hayat pahalılığı ve enflasyonu diline dolayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik badireleri objektif olarak görmek, buna karşı verilen mücadelenin hakkını teslim etmek durumundadır." diye konuştu.

"AĞIR VE ACIKLI YIKIMLARA NEDEN OLMUŞTUR"

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihindeki deprem fekaletinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Buna rağmen acılarımız hala ilk günkü gibi tazeliğini muhafaza etmektedir. Depremde sayıları 53 bini aşan vatandaşımız hayatını kaybederken, 110 bine yakın vatandaşımız da yaralandı.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat iki depremi ağır ve acıklı yıkımlara neden olmuştur. Bu kapsamda 14 milyon vatandaşımız depremden etkilenmiştir.

Devlet-millet dayanışması imrenilecek şekilde tezahür etmiştir. Türkiye tek nefes, tek yürek halinde kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır. Devletimiz tüm imkanlarını seferberlik ruhuyla harekete geçirmiştir. Hiçbir insanımız aç ve açıkta bırakılmamıştır.

Zor şartları milli birlik ve beraberlik şuuruyla aştık. İmkansız denilen ne varsa zaman içinde üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Güç birliğiyle kuşatmayı yardık. Deprem enkazı üzerinde siyasi istismar şantiyesi kuran gayri milli siyasi zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye depremin vahim şokunu atlattı, yeni yüzyılda çok güçlü adımlar atıldı. 'Yapamazlar' diyen kim varsa hanesine mahcubiyet düştü.

"DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR"

Sadece Kahramanmaraş depreminin Türkiye ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar civarındadır. Türkiye ekonomisini art niyetli şekilde karalayanlar, hayat pahalılığı ve enflasyonu diline dolayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik badireleri objektif olarak görmek, buna karşı verilen mücadelenin hakkını teslim etmek durumundadır.

Aynı anda depremin ağır sonuçlarına direnip, terörle mücadele sürecini kararlılıkla icra etmek, insanımızın refahı ve ülkemizin selameti adına her fedakarlığı yapmak kısıtlı bütçe imkanları düşünüldüğünde kolay değildir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi onca haksız eleştiri, yalan ve iftiraya kafa tutarak hem depremzede vatandaşlarımızın hem de milletimizin tamamının haklarını savunmuş, azami düzeyde ihtiyaçları karşılamıştır."

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