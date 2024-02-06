Erzurum'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski polis Halil K'nin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince çalışma yapıldı.

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