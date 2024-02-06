Kocaeli'de okul bahçesindeki bıçaklı saldırıda yaralanan kişi öldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 16:02, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 16:30
Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde dün 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan öğrenci velisi Murat Tosun, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli kardeşler B.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.