Uluslararası Adalet Divanının 4 yeni üyesi yemin ederek görevine başladı

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı UAD'nin Lahey'deki Barış Sarayı'nda bulunan duruşma salonunda, görevine yeni başlayan hakimler için yemin töreni yapıldı.

UAD'de 9 yıl görev yapacak Romanya'dan Bogdan-Lucian Aurescu, ABD'den Sarah Hull Cleveland, Meksika'dan Juan Manuel Gomez Robledo Verduzco ve Güney Afrika'dan Dire Tladi "yetkilerini tarafsız ve vicdanlı şekilde kullanacaklarına dair" yemin etti.

Divanın Avustralyalı hakimi James Crawford'un 31 Mayıs 2021'de hayatını kaybetmesinin ardından geçici olarak göreve gelen Avustralyalı Hilary Charlesworth, diğer 4 hakimle birlikte yeniden seçilmesine karşın, halihazırda görevde bulunması sebebiyle yeniden yemin töreninde yer almadı.

UAD Başkanı ABD'li Yargıç Joan Donoghue, UAD Başkan Yardımcısı Rus Yargıç Kirill Gevorgian, Faslı Yargıç Mohamed Bennouna ve Jamaikalı Yargıç Patrick Robinson'un görevleri sona erdi.

- Seçilen hakimlerin devam eden davalara etkisi

UAD Statüsü'nün 20. maddesi uyarınca yargıçlar yeminle göreve başlıyor. Statü'nün 13. maddesine göre, eski yargıçların görevi yeni seçilen yargıçların başlamasıyla sona eriyor.

Kural gereği görev süresi dolan yargıçların, yerlerine yeni hakim seçilse dahi başladıkları davaları bitirme hakkı bulunuyor. Ancak UAD'nin bugüne kadarki uygulamasında, davaların yıllarca sürmesi sebebiyle görevi dolan yargıçlar başladıkları davadan el çekerek yerlerini yeni yargıçlara bıraktı.

Güney Afrika'nın, UAD'de daha önce hakimi bulunmaması sebebiyle İsrail'e karşı açtığı davada geçici hakim olarak atadığı Dikgang Ernest Moseneke'nin, Dire Tladi'nin seçilmesinin ardından görevine devam edip etmeyeceği ise Güney Afrika'nın tercihine bağlı bulunuyor.

15 hakimden oluşan UAD'nin her 3 yılda bir 5 adayı yeniden belirleniyor.

"BM mahkemesi" olarak da bilinen UAD, 1945 yılında kuruldu. UAD, üye ülkeler arasındaki yasal sorunları ele alıyor ve BM'nin organları tarafından yönlendirilen hukuki konular hakkında tavsiye görüş bildiriyor.