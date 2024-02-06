Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
Ana sayfaHaberler Terör

Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var

Adalet Bakanı Tunç: (İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı) Şu anda 34 gözaltı var. Soruşturma 5 cumhuriyet savcısı ve bir başsavcıvekili koordinasyonunda devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 17:20, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 18:45
Yazdır
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısı girişiminin yaşandığı İstanbul Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörü lanetleyen Bakan Tunç, "Bugün saat 11.32 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na bir saldırı girişiminde bulunuldu. Bir terör saldırısı girişimi oldu. Öncelikle ben hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Adliye çalışanlarımıza, yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet sarayının önce D kapısından girmek isteyen iki terörist, orada polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. D kapısından kaçarak bu bulunduğumuz noktadaki C kapısına geliyorlar. Burada güvenlik noktasında polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor. Orada öldürülüyor. Tabii o çatışma sırasında 4 vatandaşımız da yaralanıyor. Vatandaşlarımızdan birisi hastanede vefat etti. 3 polislerimiz yaralanıyor. Yaralı polislerimiz ve vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Buradan yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Polisimizin kahramanlığıyla hain bir terör saldırısı faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor"

Polisin dikkati sayesinde terör saldırısının önlendiğini vurgulayan Tunç, "Burada kahraman polisimizin kararlı bir şekilde kahramanlığı ve dikkatli davranmasıyla hain bir terör saldırısı, bir faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor. Polislerimizi tebrik ediyorum. Daha önce de Çağlayan'da bir terör girişimi olmuştu. Şehit savcımız Selim Kiraz odasında şehit edilmişti. Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler, kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafında etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

"Şu anda 34 gözaltı var"

Terörün her türlüsü ile kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olayı yakından takip ettiler. Şu anda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz, 5 Cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var. Adli soruşturma sürmeye devam edecek. Şu anda 34 gözaltı var" şeklinde konuştu.

Teröristler ile ilgili detayların adli soruşturma kapsamında ortaya çıkacağını söyleyen Bakan Tunç, bugünkü saldırıda etkisiz hale getirilen terörist Emrah Yayla'nın, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile ilgili bir akrabalık bağının tespit edilemediğini kaydetti.

İki teröristle ilgili çalışmaların titizlikler yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Bahsettiğiniz terörist etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan birisi. 15 yıl cezasını çektikten sonra cezası biten biri. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay ceza evinden tutuklu kalan birisi. Ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması söz konusu idi. Belki o hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi belki orada daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Burada çok dikkatli davranarak burada büyük bir terör eylemini önlemiş oldular. Yaralanmaları pahasına bunu yaptılar" açıklamalarında bulundu.

Bakan Tunç, terörist Emrah Yayla'nın daha önce Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlal karalı almasına ilişkin olarak, "Serbest bırakılma değil SEGBİS ile ilgili bir hak ihlali başvurusunda bulunmuş 2020 yılında. SEGBİS ile ifade alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesi'nde bir ihlal kararı söz konusu olmuş" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber