İstanbul Adliyesi önündeki saldırıyı gerçekleştiren Pınar Birkoç'un yakınları adliyede gözaltına alındı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 teröristten Pınar Birkoç'un bugün adliyede görülen bir davaya katılan ablası, kız kardeşi ve bazı kişiler gözaltına alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına yapılan saldırıda terör örgütü DHKP/C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un etkisiz hale getirilmesi, vatandaşlardan Dilfiraz Karataş'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, metrobüsten inerek adliyeye doğru giden 2 saldırganın durumundan şüphelenen devriye ekipleri, bu kişileri durdurarak kimliklerini istedi.

Bunun üzerine polis ekiplerine biber gazı sıkarak koşmaya başlayan saldırganlar, polise doğru ateş etmeye başladı.

Bunun üzerine çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis, 6 kişi yaralandı.

- Şüphe üzerine kimlik soran polise biber gazı sıkıp kaçtı

Olayın ardından teröristlerin yanında bulunan çantada yapılan incelemede, içeriği henüz belirlenemeyen bir düzenek, plastik kelepçe, 48 mermi, ve örgütsel doküman bulundu.

Teröristlerden Emrah Yayla'nın bombalı eylem hazırlığındayken 2017 yılında Ankara'da yakalandığı ve yargılandığı dava kapsamında 14 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Diğer saldırgan Pınar Birkoç'un ise terör örgütü DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2017'de yakalanıp tutuklandıktan sonra 2020'de salıverildiği ifade edildi.

- Saldırganın ablası ve kardeşi adliyede gözaltına alındı

Bu arada, saldırının ardından çalışma başlatan polis, olayda öldürülen Pınar Birkoç'un ablasının da bugün silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan duruşmasının olduğunu belirledi.

Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden ekipler, tutuklu sanık Necmiye Birkoç ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kardeşi ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti de bunun üzerine duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Öte yandan, olayın ardından Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi ve diğer ilçelerdeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.