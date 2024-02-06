Emekli zabıta memurunu bıçaklayarak öldüren arkadaşına 25 yıl hapis cezası

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Mihalgazi İlçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli zabıta memuru İsa Yavuz (63) ile arkadaşı Rahmi A. (58) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, İsa Yavuz bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Rahmi A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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