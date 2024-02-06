Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Hakim ve savcılara radar cezasını HSK tebliğ etmeli!
Hakim ve savcılara radar cezasını HSK tebliğ etmeli!
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Artvin, Van ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 23:30, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 07:34
Yazdır
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

ARTVİN'İN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray ilçesinde tüm okullar, Özalp ve Muradiye ilçelerinde de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, eğitime 1 gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanmadan dolayı tüm okulların 7 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

Özalp ve Muradiye kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber