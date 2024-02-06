Bakan Tunç, İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısında yaralanan polisleri ziyaret etti

Bakan Tunç, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemeleri sonrasında Tunç, saldırıda yaralanan polis memurlarına hastanede ziyarette bulundu.

Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan Tunç'a, İstanbul Valisi Davut Gül, Başsavcı Şaban Yılmaz, HSK 1. ve 2. Daire başkan vekilleri Mehmet Akif Ekinci ve Halil Koç ile bakan yardımcıları eşlik etti.