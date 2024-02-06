Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gitti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Bağdat'taki temaslarını tamamladı.

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