2. dönem ortak yapılacak olan 1. yazılı sınav tarihleri açıklandı

- 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü,

- 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü,

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

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