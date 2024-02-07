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2. dönem ortak yapılacak olan 1. yazılı sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğince 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. döneminde ortak yapılacak olan 1. yazılı sınav tarihleri açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 09:54
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2. dönem ortak yapılacak olan 1. yazılı sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarının;

- 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü,

- 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü,

ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.

İşte resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR

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