Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve yapılacak işler için genelge yayımlandı

Bu doğrultuda mesleki eğitim süreci içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla açıklamalar yapılan ve Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralların yer aldığı 2024/36 Nolu yayımlandı.

2024/36 Nolu Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR