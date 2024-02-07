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Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 07:29, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 07:32
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Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

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