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Hedefleri yardım etmek değil, kaos çıkarmaktı!

Türkiye 'uluslararası yardım' talep edince İsrail, "Zeytin Dalları" adını verdiği operasyonla 150 kişiyi deprem bölgesine yollamıştı. İsrail basını, ekipte istihbaratçı subaylar bulunduğu için fotoğraftaki bazı kişilerin yüzünü gizlemişti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 07:51, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 07:53
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Hedefleri yardım etmek değil, kaos çıkarmaktı!

Türkiye Yılmaz Bilgen'in özel haberine göre: Türkiye, geçen sene 6 Şubat sonrası seferberlik başlatıp depremin yol açtığı büyük yıkımla mücadele etti.

Devletin topyekün yara sarmaya odaklanması pusuda bekleyen Türkiye düşmanlarını harekete geçirmişti.

KAOS ÇETESİ KARA PROPAGANDA BAŞLATMIŞTI

Fırsatı kaçırmak istemeyen yurt dışı destekli kaos çetesi, etnik yapı üzerinden fitne ateşi yakmak için çalışmıştı. Yalanlar üzerinden ve kara propaganda hamlesi başlatılmıştı.

Terör örgütü THKP-C Acilciler, etnik unsurları kullanarak Hatay'ı karıştırma planı yapmıştı. PKK, FETÖ ve yabancı istihbaratçılar da acısını istismar ettikleri depremzedeleri devlete karşı isyan ettirmek için her yolu denemişti.

HAKAN FİDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI BİZZAT YÖNETTİ

Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan daha ilk anlardan itibaren bölgeye giderek arama-kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti. Yardım bahanesi ile alana sızmak isteyen onlarca karanlık yapı tespit edildi.

'ASRIN FELAKETİ' İÇİN SKANDAL BENZETME

İsrail merkezli siyonist Chabad örgütü, Asrın Afeti için "Firavun'un Kızıldeniz'de boğulması" benzetmesi yapmıştı. Yardım ekibi görünümlü örgüt tarihi eserleri çalmış, hatta sinagog enkazından çıkardığı bir Tevrat'ı İsrail'e kaçırmıştı.

FİTNE KAMPLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Aralarında istihbaratçı subayların yer aldığı ekibin, Kürt ve Alevi vatandaşları sokağa dökmeyi hedeflediği belirlenmişti. Bölgenin detaylı haritasını çıkaran Batılı güçlerin Samandağı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü ve K.Maraş'ta açtıkları kamplarda şüpheli faaliyetler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kaynakları da deprem dönemi birçok ülke istihbarat ajanları ile birlikte MOSSAD'ın Türkiye'ye sızma çabası içerisinde olduğunu, ilk beş günlük dönemde yakın takip ve anında müdahaleyle hepsinin saf dışı edildiği bilgisini paylaştı.

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