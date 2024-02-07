SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Ödemeler, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılıyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 09:30, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 09:16
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemeleri başladı.
SKK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesi için yasal düzenleme yapıldı.
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklilerin ek zam ödeme takvimi belirlendi.
Fark tutarları, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.