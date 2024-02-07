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446 milyon lira değerinde gümrükten geçirilen lüks araçlara el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki operasyonda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen toplam 49 araç ele geçirilirken, söz konusu araçların yaklaşık 446 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 09:26, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 09:28
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446 milyon lira değerinde gümrükten geçirilen lüks araçlara el konuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen ve "Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlara Tanınan Haklar" kapsamında ülkeye getirilmek istenen lüks araçlar hakkında inceleme başlatıldı.

İncelemede kişilerin, araçları, ilgili tebliğe aykırı, "yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstermeye çalışarak 185 gün şartını kabul ettirmeye teşebbüs ederek" usulsüz şekilde yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, 2 kaçak lüks otomobile el koyarken, yakalanan lüks araçların güncel piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 249 bin lira olduğu belirlendi.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer operasyonda ise kullanılan elektronik programlar üzerinden incelemeler yapıldı.

Detaylı araştırmada, yurda ilk giriş aşamasında veya pasaporttan pasaporta devir yapılarak ülkede kalma süreleri usulsüz şekilde uzatılan 47 araç tespit edildi.

Olayla ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adli işlem başlatıldı.

Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araç ile ilgili 54 kişinin, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Ele geçirilen 47 aracın ise piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.

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