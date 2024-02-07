Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,13 puan azalırken, işlem hacmi 133,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile iletişim oldu.

8.939,72 puanla tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.840 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın ilk "Enflasyon Raporu", haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da cari denge, Çin'de enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile toptan stokların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.