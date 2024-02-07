Bakan Işıkhan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde ödenekler ve sağlık hizmetlerinin sunumunu aksatmadıklarını kaydetti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız.

950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü.