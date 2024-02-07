Dolar günü 30,59 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,5600 30,5610 30,5970 30,5980 Avro 32,8320 32,8330 32,9650 32,9660 Sterlin 38,4070 38,5240 38,6910 38,8100 İsviçre Frangı 34,9680 35,1430 35,1430 35,3190 ANKARA ABD Doları 30,5300 30,6100 30,5670 30,6470 Avro 32,7920 32,8720 32,9250 33,0050 Sterlin 38,3470 38,5570 38,6310 38,8410