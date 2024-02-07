Dolar günü 30,59 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 30,59 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 17:33, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,5600
|30,5610
|30,5970
|30,5980
|Avro
|32,8320
|32,8330
|32,9650
|32,9660
|Sterlin
|38,4070
|38,5240
|38,6910
|38,8100
|İsviçre Frangı
|34,9680
|35,1430
|35,1430
|35,3190
|ANKARA
|ABD Doları
|30,5300
|30,6100
|30,5670
|30,6470
|Avro
|32,7920
|32,8720
|32,9250
|33,0050
|Sterlin
|38,3470
|38,5570
|38,6310
|38,8410