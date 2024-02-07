İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı

Adliyenin C kapısında vatandaşların binaya girişleri özel güvenlik görevlileri ve çok sayıda polisin kontrolünde yapılıyor.

Polis ekipleri, bu alanda durdurdukları kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor.

Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının meydana geldiği İstanbul Adliyesi'nin önünde ve metrobüse giden üst geçitte önlemler yoğunlaştırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net