Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi."