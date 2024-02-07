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Depremzede öğrencilere 'ücretsiz özel ders' veriyorlar

Türkiye'de 44 üniversiteden öğrenciler, 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerde akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere, çevrim içi ortamda ücretsiz özel ders veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 12:52, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 12:49
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Depremzede öğrencilere 'ücretsiz özel ders' veriyorlar

Başta eğitim fakültelerinden olmak üzere 532'ye ulaşan gönüllü üniversite öğrenci sayısının artırılarak, akademik destek almak isteyen öğrencilerin artan talebinin karşılanması hedefleniyor.

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan, "Okulda Üniversite Kulübü" olarak 2014'ten beri yürütülen "DERSDEM BİREBİR" isimli uzaktan eğitimle ders çalıştırma projesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'de görev yaptığı 15 yıl boyunca benzer bir çalışma yaptığını dile getiren Özcan, 10 yıl önce döndüğü Türkiye'de de uygulamayı hayata geçirdiğini anlattı.

"İstanbul dışında da projeyi uygulamaya başladık"

Öncelikle İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile çalışmalara başladıklarını aktaran Özcan, şu bilgileri verdi:

"Başta eğitim fakültesi olmak üzere çeşitli alanlarda okuyan üniversite öğrencileri, ilkokul, ortaokul veya lise kademesinde akademik ihtiyacı olan öğrencilere birebir ücretsiz ders çalıştırmaya başladı. Ancak COVID-19 sürecinden sonra bu eğitimleri bilgisayar ortamına aktarmak durumunda kaldık. Bu süreçte Türkiye'nin çok farklı illerinden de talepler gelmeye başladığından İstanbul dışında da projeyi uygulamaya başladık."

Özcan, bu kapsamda, İstanbul, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Batman, Mardin, Osmaniye, Aydın ve Edirne olmak üzere 12 ilin milli eğitim müdürlükleri ve valilikleri ile MEF Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Talebe yetişemedikleri için diğer üniversitelerden gönüllü öğrencilerin de projeye dahil olduğunu aktaran Özcan, eğitim fakülteleri ile başladıklarını, tıp, mühendislik, hukuk, mimarlık gibi farklı fakültelerden öğrencilerin de programa dahil olduğunu söyledi.

Ortaokul ve lise öğrencilerine 4 bin 352 saat ders verildi

Özcan, 6 Şubat depremlerinin ardından, felaketin etkilediği illeri de proje kapsamına aldıklarını belirterek, "Üniversitemizin Rektörü, depremlerin etkilediği illerin milli eğitim müdürlerine birer mektup gönderdi, dekan olarak ben de ilçe milli eğitim müdürlerine yazı yazdım ve projeyi anlattım. Deprem bölgesinden ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için hemen derslere başladık. Bu süreçte deprem bölgesinde kime ulaşabildiysek hemen hizmet alanımıza aldık, çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki öğrenciler için 44 üniversiteden 532 gönüllü öğrencinin geçen yıl ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine 4 bin 352 saat ders çalıştırdığını belirten Özcan, bunun yanında bazı okullara da ders araçlarından oluşan eğitim paketleri gönderdiklerini anlattı.

"Maalesef deprem bölgesindeki tüm öğrencilere yardımcı olamıyoruz, en çok ihtiyacı olan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz" diyen Özcan, şunları kaydetti:

"Bazen illerden gelen talepleri belli öğrenci sayısıyla sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Dersler birebir yapıldığından, üniversite öğrencisi sayısı ile ders çalıştırılan çocuk sayısı aynı oluyor, çok nadir olarak bir gönüllüye iki çocuk veriyoruz. Akademik desteğe ihtiyacı olan ilkokul, ortaokul veya lise öğrencisine çevrim içi platformlar üzerinden 20 saat destek verebilecek gönüllü üniversite öğrencileri arıyoruz. Amacımız, bu eğitim hizmetini Türkiye projesi yaparak akademik desteğe ihtiyacı olan bütün çocuklara ulaşmak. Türkiye'de bir çocukla bilgisini ve sevgisini paylaşmak isteyen çok fazla gönüllü var. Hatta öğretmenlik, öğretim üyeliği yapanlardan da projeye katılanlar oldu. Türkiye'deki bütün üniversite öğrencileri ile akademik desteğe ihtiyaç duyan ilk, orta ve lise öğrencilerini buluşturarak bu projenin yayılmasını istiyoruz."

Prof. Dr. Mustafa Özcan, projeye gönüllü olmak isteyenlerin MEF "Okulda Üniversite Kulübü" sitesinden başvuru yapabileceğini bildirdi.

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