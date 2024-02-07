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İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 252 bin 27 kişi gerileyerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye düşse de 131 ülkeyi geride bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 20:01, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 20:02
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İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34'ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

Avrupa'nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKELER NÜFUSU (Milyon)

Gine 14,2

Ruanda 14,1

Benin 13,7

Burundi 13,2

Tunus 12,5

Bolivya 12,4

Belçika 11,7

Haiti 11,7

Dominik Cumhuriyeti 11,3

Ürdün 11,3

Küba 11,2

Güney Sudan 11,1

Honduras 10,6

İsveç 10,6

Çekya 10,5

Azerbaycan 10,4

Yunanistan 10,3

Papua Yeni Gine 10,3

Macaristan 10,2

Portekiz 10,2

Tacikistan 10,1

Belarus 9,5

Birleşik Arap Emirlikleri 9,5

İsrail 9,2

Togo 9,1

Avusturya 9,0

Sierra Leone 8,8

İsviçre 8,8

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