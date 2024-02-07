TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi

Kayabaşı, yazılı açıklamasında, asgari ücretlilerin, memurların, memur ve işçi emeklilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan iyileştirmeyi olumlu bulduklarını belirtti.

Yürürlükteki Kamu Çerçeve Protokolünde (KÇP) yer alan düzenlemeler gereğince kamu işçilerinin ücretlerine 31 Aralık 2023'te yüzde 32,57 oranında artış yapıldığını anımsatan Kayabaşı, 29 Ocak 2024'te imzalanan ek protokol ile yüzde 32,57'lik zammın, yürürlük süresinin ocak ayından sonra başlayan tüm toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı dönemlerinde uygulanması yönündeki düzenlemeyi de olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Kayabaşı, "Ancak artan hayat pahalılığı ve alım gücünün sürekli düşmesi üzerine toplumun pek çok kesimine yapılan yüzde 49,25'lik artıştan faydalanamayan tüm kamu işçilerinin, yüzde 49,25'lik ücret artışından yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kamu işçilerinin beklentisi arttı"

Bu iyileştirmenin kamu işçilerine yansıtılmamasının, kamu işçileri ile toplumun diğer kesimlerinin ücretleri arasındaki farkı açtığına dikkati çeken Kayabaşı, kamu işçisi için yapılan kamu çerçeve protokolüne rağmen, artan enflasyon karşısında ücretlerin eridiğini ve yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini anlattı.

Memur maaşı, memur ve işçi emeklisi aylıkları ile asgari ücrete yapılan zamların ardından kamu işçilerinin beklentisinin arttığını aktaran Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Kamuda bozulan ücret dengesinin giderilmesi, açılan ücret makasının dengelenmesi ve çalışma barışı ve huzurunun sürdürülebilmesi adına hükümete çağrıda bulunuyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve hükümetimiz arasında 29 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ek çerçeve anlaşma protokolü ile yürürlük süreleri farklı olan toplu iş sözleşmelerinin zam dönemlerinde yüzde 32,57'lik ücret zammı verilmesi yönündeki düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Ancak tüm kamu işçisinin yüzünü güldürecek ve ocak ayından itibaren geçerli olacak bir düzenleme ile KÇP'ye yeni bir ek protokol daha yapılarak toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılması önem arz etmektedir."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını anımsattı.

İmzalandığı dönemde bir hayli yüksek olan sözleşmedeki oranların yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini belirten Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nu toplayarak kayıpların giderilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.

Atalay, bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile kamu işçilerinin talebine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

- "Yüzde 32,57'lik artış yapılmasını sağladık"

Girişimleri sonucu, 29 Ocak'ta imzalanan ek protokolle ocak ayındaki ücret artışlarından sözleşme yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçilerinin de yararlandığını vurgulayan Atalay, bu sayede yaklaşık 230 bin kamu işçisinin ücretine yüzde 32,57'lik artış yapılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Atalay, TÜİK tarafından ocak ayı enflasyonun yüzde 6,7 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Ocak'tan sonra en az 10 puan kaybımız oluyor. Bu az bir kayıp değil. Bunu kök ücrete, ikramiyeye, 237 bin insana vurduğun zaman, 6 aylık maaşı ve 2 ikramiyeyi de eklediğin zaman büyük bir yekun tutuyor." dedi.

- "Millet bundan memnun oldu mu? Hayır. Ben de olmadım"

TÜRK-İŞ yönetimi olarak Kamu Koordinasyon Kurulunun, bağlı sendikaların ve işçilerin görüşlerini her zaman dikkate aldıklarını vurgulayan Atalay, "Ek protokolün imzalanması konusunda TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu olarak ortak karar aldık. Sendikaların istemediği hiçbir işe imza atmamız mümkün değil. Bu, beklentileri karşılamadı. Millet bundan memnun oldu mu? Hayır. Ben de memnun olmadım." diye konuştu.

Atalay, kamu işçilerinin ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı. Bu enflasyon devam ettiği sürece iyileştirmenin de anlamı kalmıyor. Bir taraftan üç lira veriliyor, enflasyonla dört lira alınıyor."

Çalışanların ücretleri üzerinden ödediği gelir vergisinin yüksekliğine de değinen Atalay, vergiyle ilgili haksız bir uygulama olduğunu dile getirdi. Atalay, "Bu durum sürdürülebilir bir şey değil. Bir işçinin aşağı yukarı 1,5 ücreti vergiye gidiyor. Bu doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kamudaki taşeron işçilerin kadro taleplerinin devam ettiğini anımsatan Atalay, taşeron işçilere verilen kadro sözünün yerine getirilmesi gerektiğini de söyledi.