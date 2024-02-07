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İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylara ulaşıldı

Etkisiz hale getirilen Emrah Yayla, 21 Haziran 2023'te İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı- Yayla hakkında 2022'de yürütülen ve takipsizlikle sonuçlanan soruşturma evrakında, Adana'da 2007'de Yayla'nın sırt çantası ve aracında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği bilgisine yer verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 14:20, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 14:22
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İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylara ulaşıldı

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 teröristten biri olan Emrah Yayla hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırının ardından etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yayla, 21 Haziran 2023'teki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ikametine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yayla hakkında 2022'de örgütsel faaliyetlerinden dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda Yayla'ya yöneltilen suçlamanın, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyasındaki dönemleri kapsadığı değerlendirildi.

Yayla'nın 2021'de bir panelde yaptığı konuşmanın "sempatizanlık" göstergesi olması, bunun başlı başına örgüt üyeliği suçu kapsamına girmemesi, dosyanın açılan davayı tekrar eden nitelikte olması gerekçeleriyle soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

- İtirafçı Kerim Kaya, Yayla'yı teşhis etti

Takipsizlik kararında, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategorisinde yer alan Kerim Kaya'nın yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tanık koruma programına alındığı belirtildi.

Kaya'nın 245 kişiyi teşhis ettiği ve bunlardan biri olan Emrah Yayla hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen kararda, Yayla'nın ifadesinde hakkındaki beyanları kabul etmediği, yaklaşık 14 yıl cezaevine kaldığını, çıktıktan sonra hasta tutsaklara yönelik özgürlük paneline konuşmacı olarak katıldığını söylediği anlatıldı.

- "Tekrar örgüt için çalışacağını biliyorum"

Kararda, M.M.D'nin de Emrah Yayla hakkındaki beyanlarına yer verildi.

M.M.D, Yayla ile ilgili beyanında, "Yayla, geçmişte DEV-Genç içerisinde faaliyet yürüttüğünü, çıkınca DEV-Genç için faaliyet yürüteceğini, kendisinin örgütten kopmayacağını, bizim de örgütten kopmamamız gerektiğini söylerdi. Bu kişinin serbest bırakıldıktan sonra da tekrar örgüt için çalışacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kararda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Yayla hakkında 2007'de düzenlenen iddianamede terör örgütü DHKP/C ile iltisaklı olduğu bilinen ve legal alanda faaliyet yürüten "Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC)" adlı oluşum içerisinde aktif faaliyet gösterdiği tespit edilen Emrah Yayla ile bir kişinin 6 Nisan 2007'de yakalandığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki ayrıntılara yer verilen kararda, Yayla'nın sırt çantası ve arabasında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği ve Yayla'nın Adana'da iletişimde olduğu 1 kişinin ikametinde de patlayıcı maddeler bulunduğu belirtildi.

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