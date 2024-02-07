FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuklandı

Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor
Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Gazze'de ateşkes kabul edildi
Gazze'de ateşkes kabul edildi
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Bakan Işıkhan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
Kayınpeder ve kayınvalideden kira alınması zorunlu mu?
Kayınpeder ve kayınvalideden kira alınması zorunlu mu?
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 14:37, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 14:38
Yazdır
FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Şüphelinin FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş olduğu belirlendi.

Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, bir araçta 42 düzensiz göçmen yakalanmış, şüpheli H.G. insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber