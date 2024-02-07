Ölüm haberini veren doktora yumruklu saldırı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor B.B.Ö., annesinin ölüm haberini verdiği Volkan K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı hakimlikte ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 14:46, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 14:47
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hasta yakını, annesinin ölüm haberini veren doktoru yumrukladı.
Olay, dün sabah Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisi önünde meydana geldi.Serviste görevli asistan doktor B.B.Ö., bir süredir kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine durumu oğlu Volkan K.'ye haber verdi.
Annesinin ölüm haberini alan Volkan K., doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı.
Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi beyaz kod bildiriminde bulundu.Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı.
Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.