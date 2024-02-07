Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa adaylarını açıkladı.

Erdoğan, aday tanıtımı öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Özgür Özel'I eleştirdi.

"Bu partinin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet'in kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Epeyce bir vakittir CHP yönetimine hakim olan zihniyetin, Türkiye'nin çıkarlarıyla hiçbir bağı kalmamıştır. Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor." ifadelerini kullandı.

"BERABERLİĞİMİZİ SIKI TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak insanlığa hizmet etmiş, Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Bunun için demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın en güzel örneklerini Şanlıurfa'da hayata geçirmeye özel önem verdik. Yatırımların bizzat takipçisi olduk. Bununla da kalmadık, devlet yönetimi tecrübesiyle öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek, çalışmaların süratle yürümesini temin ettik.

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tutmamız, aramıza kimseyi sokmamamız gerekiyor. Maddi ve manevi değerleriyle çok mübarek olan bu şehir, aynı zamanda içinde pek çok zorlukları da barındıran bir yapıya sahiptir. Sizler şahitsiniz; biz, sizlerin iradesine hürmetten asla taviz vermeden, hem şehrin daha iyiye gitmesi için onu yapmaya gayret gösterdik.

Şanlıurfalıların iradesini istismar edip, kendi gündemleri peşinde koşanlardan asla olmadık. Hepimiz, beşeriz. Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız çıkabilir. Ama şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı da, ilçelerimizin adaylarını da bu hüsnüniyetle belirledik. Pek çok aday adayı arasından, en az kırgınlığa yol açacak, en iyi hizmeti yapacak isimlerle, 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.

"HERKES SİYASETÇİ OLABİLİR AMA DEVLETÇİ OLAMAZ"

Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp, yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman, her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır.

"KİMSENİN BİZİ KISIR TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse, bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz.

"MİLLETİMİZLE OYUNU BOZDUK"

Hatırlarsanız 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimizle büyük bir atılımı hayata geçirmiştik. Bu büyük hamlenin önü, Gezi olaylarıyla başlayıp, hala devam ettirilen bir dizi engelle kesilmeye çalışıldı. FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri bu oyunun bir parçasıydı. PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörü bunun bir parçasıydı. Proye terör örgütü DEAŞ'ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan teröristan bu oyunun bir parçasıydı. Komşularımız ve kimi müttfiklerimizle yaşadığımız pek çok gerginlik de bu oyunun bir parçasıydı. Ekonomimizi çökertmek için yürütülen operasyonlar bu oyunun parçasıydı. Milletimizle omuz omuza vererek, tüm bu oyunları bozduk.

CHP'YE ELEŞTİRİLER

Tüm bu süreçte milletimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük sınavını alnının akıyla verirken, siyaset kurumunun muhalefet tarafı sınıfta kalmıştır. Şüphesiz, burada birinci derecede sorumluluk ana muhalefet sıfatıyla CHP'ye aittir. Bu partinin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyet'in kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Uzunca bir süredir ülkenin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşımaktan geri durmazlar. Ülkenin ortak çıkarlarından kopmuş bir siyasetin ucunun nerelere varabileceğini CHP yöneticileri örneğinde gördük. Bu parti ülkemize yönelik bir toplumsal kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. Bu parti FETÖ ihanet çetesinin motaj kasetlerini aylarca Meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu.

Epeyce bir vakittir CHP yönetimine hakim olan zihniyetin, Türkiye'nin çıkarlarıyla hiçbir bağı kalmamıştır. Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor. İktidara gelebileceklerini, üç beş oy daha fazla alabileceklerini zannediyorlar. Terör örgütleri de uzantıları da CHP'yi emellerine ulaşmak için kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybetmiş olan CHP üzülerek görüyoruz ki Türkiye'ye dair hesabı olan odakların oyuncağı haline gelmiştir. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandırtan CHP yönetimindedir.

Şimdi dört duvar arasında kendince siyasetçilik oynuyor. Bu partinin mevcut genel başkanı da aynı yanlış istikamette ilerliyor. CHP'nin girdiği bu yolun hayırlı olmadığı ortadadır. CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor."

"ŞANLIURFA ŞANLI BİR GEÇİŞ YAPACAK"

Erdoğan toplantı öncesinde, 11 Nisan Spor Salonu önünde kendisini karşılayan vatandaşlara da seslendi. Erdoğan, salonun dışındaki konuşmasında şunları söyledi:

"İnanıyorum ki Şanlıurfa, şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Birliğimizi, beraberliğimizi inşallah devam ettirmeye var mıyız?

Artık Şanlıurfa Havalimanı yokken, şimdi var mı? Üniversitesi var mı? Kim yaptı? Bundan sonra da diyoruz ki; yerel yönetimlerde de inşallah merkezi yönetim olarak, yerel yönetimimizle el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle beraber bu yolda yürüyeceğiz.

İlçe belediyelerimizle beraber el ele verecek; inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz. Sakın oyunlara gelmeyelim; biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir hep burada bu hizmetleri verdik, veriyoruz.

İnşallah bugün adayları açıklayacağız. Ama daha sonra mitingimizi yapmaya geleceğiz. Çünkü Şanlıurfa'ya bu da yaraşır. Burada bir miting yapmadan, final olmaz."