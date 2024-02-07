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Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Şanlıurfa'nın 13 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 15:12, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 16:00
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Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Nisan Spor Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

- İlçe adayları

Akçakale'den Abdulhakim Ayhan, Birecik'ten Mahmut Mirkelam, Bozova'dan Suphi Aksoy, Ceylanpınar'dan Seyithan Atilla, Eyyübiye'den Mehmet Kuş, Haliliye'den Mehmet Canpolat, Halfeti'den Şeref Albayrak, Hilvan'dan Aslan Ali Bayık, Karaköprü'den Metin Baydilli, Siverek'ten Ali Murat Bucak, Suruç'tan Mustafa Yüksel, Viranşehir'den Salih Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisinden ise Mahmut Özyavuz Harran'dan aday gösterildi.

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