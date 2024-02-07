Yaya geçidi eceli oldu: Kamyonetin yol verdiği yayalara otomobil çarptı

Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor
Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Gazze'de ateşkes kabul edildi
Gazze'de ateşkes kabul edildi
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Bakan Işıkhan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
Kayınpeder ve kayınvalideden kira alınması zorunlu mu?
Kayınpeder ve kayınvalideden kira alınması zorunlu mu?
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yaya geçidi eceli oldu: Kamyonetin yol verdiği yayalara otomobil çarptı

Antalya'da yaya geçidinde sağ şeritteki araçların yol verdiği iki yayaya, sol şeritten gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, akrabası yaralandı, başka bir yaya ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 16:23, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 16:25
Yazdır
Yaya geçidi eceli oldu: Kamyonetin yol verdiği yayalara otomobil çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. (30) idaresindeki 07 AIM 268 plakalı Seat marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Osman Çakmak (65) ve akrabası Cemil Çakmak'a (58) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Osman Çakmak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cemil Çakmak (58) ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversite Hastanesine götürüldü. Polis ise ekip otosuna aldığı sürücü V.Ö.'yü polis merkezine götürdü.

Hayatını kaybeden Osman Çakmak'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sağ şeritteki bir kamyonetin yayalar geçerken durması, bu sırada yola çıkan Osman ve Cemil Çakmak'a sol şeritten gelen otomobilin çarpması yer aldı.

Bir kişi kıl payı kurtuldu

Hayatını kaybeden yaşlı adamın metrelerce savrulmasının da yer aldığı görüntülerde, kazada ilk olarak yaya geçidinden bir kişinin kazayı neredeyse 1 saniye ile kıl payı atlattığı görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber