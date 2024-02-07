Bakan Tekin öğrencileri 'uzay' konulu yarışmalara davet etti

Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Serum sonrası kalbi duran Zabıt Katibi'nin ölümüne soruşturma
Serum sonrası kalbi duran Zabıt Katibi'nin ölümüne soruşturma
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Gazze'de ateşkes kabul edildi
Gazze'de ateşkes kabul edildi
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Deprem için ayrılan kaynak 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaştı
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin öğrencileri 'uzay' konulu yarışmalara davet etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri "Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende" konulu kompozisyon yarışması ve ilkokullar arasında gerçekleştirilecek "Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu" temalı resim yarışmasına katılmaya çağırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 17:48, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 18:13
Yazdır
Bakan Tekin öğrencileri 'uzay' konulu yarışmalara davet etti

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uzayda gerçekleştirdiği faaliyetlere karşı öğrencilerin ilgilerini artırmak, uzay araştırmaları ve teknolojilerine yönelik farkındalık oluşturmak için Türkiye Uzay Ajansı ile işbirliği çerçevesinde farklı düzeylerde yarışmalar düzenlediklerini bildirdi.

Bu kapsamda ortaokullar arasında "Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende" konulu kompozisyon, ilkokullar arasında "Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu" temalı resim yarışması düzenleneceğini belirten Tekin, "Uzay yarışında, 'Ben de varım' diyen tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz. Güçlü işbirliklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Yarışma başvuruları 12 Şubat'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve kompozisyon yarışması başvuruları 12 Şubat-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

Düzenlenen yarışmayla astronomi, astrofizik, uzay bilimi gibi dallarda önemli keşiflere imkan sağlayan ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunan uzay araştırmalarının önemine dikkat çekilecek.

Bu kapsamda 12 Şubat'ta başlayacak yarışma kapsamında 23 Nisan haftasında TUA'da ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmalarda birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara akıllı saat hediye edilecek. Mansiyon ödülü olarak ise kablosuz kulaklık verilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber