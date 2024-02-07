Bakan Kacır: Adam dönüyor

Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Dragon kapsülü ile Dünya'ya geri dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adam dönüyor. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu" ifadelerine yer verdi.