Görev başında kalp krizi geçiren itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Hüyük İtfaiye Şefliğinde çalışan itfaiye görevlisi Osman Mermer, görev yaptığı iş yerinde fenalaşarak Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 39 yaşındaki Osman Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye görevlisi Osman Mermer'in hayatını kaybetmesi itfaiye teşkilatında büyük üzüntüye yol açtı. Bir çocuk babası olan Osman Mermer, doğum yeri olan Kıreli Mahallesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, mesai arkadaşları, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.