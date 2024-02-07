Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi

Genel Başkan Önder Kahveci, Kahramanmaraş ve Hatay, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ve Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Uğur Yıldırım Malatya, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Şuayip Deniz Demir Gaziantep-Islahiye, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Zafer Çelik Kahramanmaraş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kadir Şahin Adıyaman, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci Kahramanmaraş ve Hatay, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden Osmaniye'de kamu görevlilerimiz ve mülki amirler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.

Tasada ve kıvançta bir arada olmanın gereğini yerine getiren konfederasyon depremin yaşandığı günden beri bölgeyle irtibatını kesmeden çalışmalarına devam ederken, depremin birinci yıldönümünde de tüm teşkilatla birlikte büyük bir birliktelik örneği göstererek depremzede vatandaşların acılarını paylaştı.

KAHVECİ: TÜRKİYE KAMU-SEN BİR YIL BOYUNCA BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRDİ

Ziyaretler ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Sendikalarımızın genel başkanları ve teşkilat mensuplarımız düzenli olarak gerçekleştirdikleri bölge ziyaretleri ile yaraların sarılması, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarını yakından takip ettiler. Bugün felaketin üzerinden geçen bir yıl sonunda bölgeye baktığımızda devletimizin olağanüstü gayretlerini görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Genel Başkan Önder Kahveci;

"Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde yaşadığımız bu vahim hadise 11 ilimizde, 110 bin kilometrekarelik bir alanda yaşayan yaklaşık 13,5 milyon insanımızı doğrudan etkilerken, 85 milyonluk Türk halkını derin bir yasa boğdu.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu afette yitirdiğimiz her bir kardeşimizin acısını ilk günkü sıcaklığıyla en derinden hissediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet dilerken yaralananlara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi yolluyor, Allah ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten, felaketten muhafaza eylesin, bir daha böyle acılar yaşatmasın diyoruz.

Bütün dünyanın üzerinde ittifakla kabul ettiği bir konu vardır ki, o da Türk milletinin erdemli, asil ve gayretli bir millet olduğudur.

Özellikle zor zamanlarda ortaya koyduğu birliktelik ve gösterdiği sağduyu ile bütün dünyanın takdirini kazanmış olan milletimiz, asrın felaketinde de büyük bir dayanışma örneği göstererek yaraların sarılması için devletimizle birlikte seferber olmuştur.

"İlkemiz önce ülkemiz" düsturuyla hareket eden ve "Türkiye sevdasıyla" faaliyetlerini yürüten Türkiye Kamu-Sen depremin haber alınmasının hemen ardından teyakkuz durumuna geçmiş, derhal yapılacaklar listesi hazırlayarak milletimizin ve devletimizin yanında konumlanmıştır.

Sendikalarımızın genel başkanları ve teşkilat mensuplarımız düzenli olarak gerçekleştirdikleri bölge ziyaretleri ile yaraların sarılması, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarını yakından takip ettiler.

Teşkilatımız münferit olarak nakdi ve ayni yardımlarını bu süreç boyunca da sürdürdü; bölge halkı ve kamu idareleriyle daima dayanışma içinde oldu.

Bugün felaketin üzerinden geçen bir yıl sonunda bölgeye baktığımızda devletimizin olağanüstü gayretlerini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Gerek depremin şiddetinin büyüklüğü gerekse etkilenen bölgenin genişliği nedeniyle hasarlı binaların fazlalığına rağmen 110 bin kilometrekarenin her karışına devletimizin şefkat elinin değdiğini görüyoruz.

Bu felaketin izleri uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek boyuttadır. Güçlü ve büyük bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yaraları en kısa sürede tamamen saracağına yürekten inanıyor, bu süreci, millet olarak birbirimize kenetlenerek ve destek olarak manevi anlamda da atlatacağımızdan da kuşku duymuyoruz.

Giden canları geri getirmek mümkün değil ancak geride kalanları korumak ve gözetmek boynumuzun borcudur. Türkiye Kamu-Sen olarak bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyor, Allah bir daha bizlere böyle felaketler yaşatmasın diyoruz"