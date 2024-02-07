Bakan Kacır, Gezeravcı ile ISS'ten ayrılmadan önce telefonda görüştü

Kacır, X sosyal medya hesabından, Gezeravcı ile yaptığı görüşmeye ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır'ın, "Umarım şimdiye kadar tüm görev sağlıkla, başarıyla geçmiştir." demesi üzerine Gezeravcı, "Sayın Bakanım bütün görevimizi planladığımız şekilde, hiçbir aksaklık olmadan tamamladık. Fazladan burada kaldığımız süreyi de ekstra planlı faaliyetler gündemimize alarak, onları tamamlayarak geçirdik. Çok verimli oldu. Yüzyıllık bir hayalin gerçekleştiği noktadaydık." karşılığını verdi.

Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaları ve bilimsel deneyleri gün gün takip ettiklerini belirten Kacır, dönüş planının nasıl olduğunu sordu.

- Dönüş süresi 47 saat

Alper Gezeravcı, daha önce gerçekleşmiş görevlere göre biraz daha uzun süreceğini belirterek, "takriben 47 saatlik uçuş sürecinden sonra 9 Şubat'ta Türkiye saatiyle 16.00 gibi Florida'nın doğu sahiline ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapmayı planladıklarını" söyledi.

Gezeravcı, yolculuk süresinin 47 saat olarak öngörüldüğünü, alternatif planlama da yapıldığı belirterek, "Farklı hava durumu senaryoları gerçekleşirse bu da 56 saat." dedi.

Kacır, Gezeravcı'yı heyecanla Türkiye'de bekliyor olacaklarına işaret ederek, "İnşallah sizi, arkadaşlarımız iniş yapacağınız bölgede de karşılayacaklar ve en kısa zamanda ülkemize dönmeniz için de gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok selamları olduğunu Gezeravcı'ya ileten Kacır, "Kendisi, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla, sizin Türkiye'ye dönmeniz için de talimatlarını verdiler. İnşallah dönüşünüzden sonra sağlığınızın el vermesi durumunda en erken vakitte, sizi ülkemize getirmek için de gerekli hazırlıkları yapmış olduk." dedi.

Gezeravcı, teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Başta bu görevin bugünlere erişmesinde güçlü iradesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ardından görevin hazırlık süreçlerinden bugüne gelene kadar ki bütün süreci kapsayacak şekilde siz ve Bakanlığımızın bütün personelinin, bugünlere kadar gece gündüz sağlamış olduğu bütün destek için minnettarım. Her anımızda yanımızda oldunuz. Bütün hazırlık süreçlerimizde, ihtiyaçlarımızda ve burada görevin icrasında gece ya da gündüz mefhumu gözetmeksizin sürekli iletişim kanallarınızı açık tutarak her türlü ihtiyacımıza karşılık, yanıt verdiniz. Bizler bu görev esnasında devletimizin güçlü duruşunu yanımızda hissettik, hiçbir şekilde yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım."

Bakan Kacır da Gezeravcı'ya şu yanıtı verdi:

"Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok önemli bir misyonu tamamlamış oluyorsunuz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu aslında yeni bir başlangıç, İnşallah Türk milleti, nice güzel işlere imza atacak, uzay bilim misyonlarını önümüzdeki yıllarda daha da seviyeyi yükselterek sürdürüyor olacak. İnşallah dönüşünüzden sonra sizler de milletimizle, özellikle de sizi heyecanla bekleyen gençlerimizle, öğrenci kardeşlerimizle buluşacaksınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet olunuz. Hakkınızı helal ediniz. Yani gerçekten Türk milleti sizin gerçekleştirdiğiniz bu misyonla tarih sayfasında yeni bir perde açmış oldu. Önümüzdeki dönemde de inşallah yine sizlerin de dahil olduğunuz nice işi hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kacır'ın temennilerini tüm kalbiyle desteklediğini dile getiren Gezeravcı, "İnşallah dört gözle gelecek görevlerimizi, genç kardeşlerimizle buluşmayı bekliyorum. Bütün halkımıza, milletimize, sizlere Allah'a ısmarladık demek istiyorum. Hakkınızı helal edin, tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın." diye konuştu.

"Helal olsun. Dualarımız sizlerle." diyen Kacır, Gezeravcı'ya hayırlı yolcular diledi.