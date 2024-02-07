Polis aracına çarpıp, pastane kurşunlama olayında 4 tutuklama

İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Serum sonrası kalbi duran Zabıt Katibi'nin ölümüne soruşturma
Serum sonrası kalbi duran Zabıt Katibi'nin ölümüne soruşturma
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Gazze'de ateşkes kabul edildi
Gazze'de ateşkes kabul edildi
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Yeniden Refah Partisi, adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polis aracına çarpıp, pastane kurşunlama olayında 4 tutuklama

Kayseri'de önce uygulama noktasındaki polis aracına çarpan ve daha sonra bir pastaneyi kurşunlayan şahıslar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Tomarza ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 19:08, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 20:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Sokağı bölgesinde yapılan trafik kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir araç, uygulama noktasında bulunan polis aracına çarparak kaçtı. Aynı gün içerisinde Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan Divan Pastanesi'nin de kurşunlanması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda her iki olayı da B.Ö., H.T., İ.E.B, M.A. ve E.T.'nin aynı aracı kullanarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahıslar Tomarza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

5 şahıstan 4'ü tutuklandı

Öte yandan, şahıslardan İ.E.B, M.A., E.T. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.T. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber