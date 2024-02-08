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2,5 milyar lirayla yakalanan holding sahibi çift İzmir'e getirildi

Zanlıların dron fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle 2,5 milyar lira topladıkları öne sürülmüştü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 07:45, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 07:29
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2,5 milyar lirayla yakalanan holding sahibi çift İzmir'e getirildi

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holding sahibi ile eşi düzenlenen operasyonla Adana'da yakalanarak İzmir'e gönderildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların borsa ve kripto para piyasasında çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanıp işlemleri için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ayrıca çiftle birlikte Adana ve Mersin'de gözaltına alınan 2 kişi de sağlık kontrolleri için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Operasyonda gözaltı sayısı 27'e yükselirken, haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Dron fabrikası

Dün, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 zanlıyı yakalamak için operasyon başlatmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi'ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yapmış, holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görülmüştü.

Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandırma ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürülmüştü.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmış, 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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