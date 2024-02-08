Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki 16 ATY 383 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net