Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği için aranan eski öğretmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 09:57, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 10:49
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen Ş.N.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde yakalanan Ş.N.Ç, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.