Altının kilogram fiyatı 2 milyon 54 bin 112 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 980 bin lira, en yüksek 2 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 54 bin 112 liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 65 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 566 milyon 296 bin 939,58 lira, işlem miktarı ise 1.273,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 578 milyon 70 bin 984,80 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: