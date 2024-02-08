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Edirne'de bir otobüste kaçak 589 kuş ele geçirildi

Otobüsteki 4 kafeste ele geçen Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka kuşları Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi- Şoföre 4 milyon 342 bin lira ceza uygulandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 10:29, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 10:30
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Edirne'de bir otobüste kaçak 589 kuş ele geçirildi

Edirne'de bir yolcu otobüsünde Türkiye'ye kaçak yollarla yurt dışına çıkarılacağı belirlenen 589 kuş ele geçirildi.

Jandarma ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul'dan Bulgaristan istikametine hareket eden otobüs, jandarma tarafından kent girişinde durduruldu.

Yapılan aramada 4 kafes içerisinde Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinde 589 kimliksiz kuş ele geçirildi.

Olayla ilgili Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince otobüs şoförüne 4 milyon 342 bin 553 lira ceza uygulandı.

Kuşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından DKMP'ye teslim edildi.

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