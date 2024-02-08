'Ocak'tan FETÖ'cü üsteğmen çıktı

Akşam Gazetesinde yer alan habere göre: Drone fabrikası yatırımıyla göz boyayıp yüksek kar vaadiyle vurgun yapan Sedat Ocakcı ile eşi, yakalandı. Elebaşının eski üsteğmen olduğu; FETÖ bağlantısı nedeniyle 2019'da ihraç edildiği ortaya çıktı.

İzmir'de aylık yüzde 17'lik faiz vaadiyle para toplayan Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı, siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın kuruma ait 2.5 milyar liralık kripto parayı soğuk cüzdanla yurtdışına kaçırdığını öne sürdü. Ocakcı, parasını isteyen binlerce kişiye sosyal medyadan seslenip "Zararınızı karşılayacağım" dedikten sonra ortadan kayboldu. Savcılık, büyük vurgunla ilgili 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 27'si yakalandı.

KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Firari Sedat ve Seçilay Ocakcı çifti, Adana'da saklandıkları bir evde gözaltına alındı. İkilinin yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi. Sedat Ocakcı'nın 2019 yılında TSK'daki FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı. Ocak 2023'te Çiğli'de holding binası açan Ocakcı, Yozgat'ta sözde drone fabrikasının da temeli atarak kısa sürede adını duyurmuştu. DHA-İHA

LAMBORGHİNİ'Yİ HEDİYE PAKETİ YAPTIRMIŞ

Sedat Ocakcı'nın sosyal medya paylaşımları lüks yaşamını gözler önüne serdi. Holdingin bahçesinde eşine sürpriz hazırlayan Ocakcı'nın Lamborghini ve mini cooper marka iki spor aracı hediye paketi yaptırdığı görüldü. Paketlerin kurdelesini açan Seçilay Ocakcı'nın 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlar videoya yansıdı.

İzmit'deki milyarlık vurgunu AKŞAM, önceki gün okuyucularına aktarmıştı.