Dolar günü 30,59 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,5970 30,5980 30,5950 30,5960 Avro 32,9650 32,9660 33,0000 33,0010 Sterlin 38,6910 38,8100 38,5100 38,6270 İsviçre Frangı 35,1430 35,3190 34,9700 35,1460 ANKARA ABD Doları 30,5670 30,6470 30,5650 30,6450 Avro 32,9250 33,0050 32,9600 33,0400 Sterlin 38,6310 38,8410 38,4500 38,6600