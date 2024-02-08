Dolar günü 30,59 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 30,59 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 17:57, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,5970
|30,5980
|30,5950
|30,5960
|Avro
|32,9650
|32,9660
|33,0000
|33,0010
|Sterlin
|38,6910
|38,8100
|38,5100
|38,6270
|İsviçre Frangı
|35,1430
|35,3190
|34,9700
|35,1460
|ANKARA
|ABD Doları
|30,5670
|30,6470
|30,5650
|30,6450
|Avro
|32,9250
|33,0050
|32,9600
|33,0400
|Sterlin
|38,6310
|38,8410
|38,4500
|38,6600