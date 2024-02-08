İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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