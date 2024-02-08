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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Adliye çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı yer alıyor- Teröristlerce ayağından silahla vurulduktan sonra yaralı halde koşan bir polis memurunun arkasından gelen saldırganlara silahla ateş açma anı da görüntülere yansıdı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 11:44, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 11:44
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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin ulaşılan yeni görüntüde, hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı, vatandaşların kaçması ve teröristlerin koşma anı yer alıyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 6 Şubat Salı günü meydana gelen terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor.

Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar ve olayda silahla ayağından vurulan polis memurunun adliyeye doğru koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açtığı anlar yer alıyor.

Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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