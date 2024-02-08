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Başkent'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 16:40, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 16:54
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Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka Mahallesi mevkiinde, Ahmet Mayda yönetimindeki 06 NBH 56 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Özsoy idaresindeki 06 DGG 781 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Mayda ve Özsoy ile Hasan Ulus öldü, araçlardaki Mithat Ertürk, Nuh Mayda ve Sabri Işık yaralandı.

Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Ertürk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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