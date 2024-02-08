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Antalya turizmde 2024'e de hızlı başladı

Turist sayısı ve turizm gelirinde geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 16 milyon 84 bin sayısına ulaşan Antalya, 2024'e de hızlı başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 12:41, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 12:42
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Antalya turizmde 2024'e de hızlı başladı

Dünyanın dört bir yanından turist çeken ve 2023'te 16 milyon 84 bin 737 kişiyi konuk eden kent, bu yılın başında da hareketliliğini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk ayında Antalya'yı 229 bin 97 turist ziyaret etti.

Geçen yıl ocakta 220 bin 10 kişinin geldiği kentte, bu yıl ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 4,13 artış gerçekleşti.

Kente gelen turist sayısında ilk sırada 57 bin 366 kişi ile Ruslar yer aldı. Rusya'yı 39 bin 427 turist ile Almanya, 17 bin 930 turist ile İngiltere ve 9 bin 121 turist ile Polonya takip etti. Ukrayna, Kazakistan, Hollanda, İran, Belçika ve Kırgızistan ilk 10'da yer alan diğer ülkeler oldu.

İngiltere ve Polonya alternatif pazarlar oldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, geçen yıl gelen rekorun turizmcileri ve tüm sektör paydaşlarını sevindirdiğini söyledi.

Turizmcilerin bu yıla da umutla baktığını dile getiren Saatçioğlu, "2024 için kontaklarımızı yaptık, bize gelen ilk bilgilere göre erken rezervasyonlarda güzel bir artış var. Bu olması gereken bir artıştı. Bizi memnun edecek artışlar gözüküyor. Fiyat politikamızı da bütün oteller güzel ve düzgün bir şekilde ayarladı, o yüzden çok umutla bakıyoruz 2024'e." diye konuştu.

Geçen yıl özellikle İngiltere ve Polonya pazarlarında olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Saatçioğlu, "İngiltere'den 2019'da 500 bin İngiliz turist geldi. Geçen sene ise Antalya'da 1 milyon 300 bin İngiliz turist ağırladık. Bu çok güzel bir artış, bu da bize umut veriyor. İngiliz pazarında bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. Bu yıl İngiltere pazarında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz." dedi.

Saatçioğlu, Polonya pazarında da geçen yıl yüzde 35'lik bir artış görüldüğünü aktaran, artışın bu yıl da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Rusya pazarında da artış yaşandığına işaret eden Saatçioğlu, "Rusya pazarında halen 2019 yılı rakamlarını yakalayamadık. 2019'da Antalya'da 3 milyon 900 bin Rus turist konuk etmiştik. Geçen sene 3 milyon 400 bin Rus turist geldi. Bu yıl daha fazla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir çizgiye oturduk"

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da turizmde çok ciddi sınavlar verdiklerini ancak buna karşın güzel hikayeler yazdıklarını ve büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Bu yılın geçen yıldan daha iyi olmasını umut ettiklerini dile getiren Kızıldağ, şunları söyledi:

"Sektör olarak yılmadan, mücadele azmimizi kaybetmeden 2024'ün, 2023'ten daha iyi olması için büyük bir gayret göstereceğiz. Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel var. Ülkemiz, kültürümüz, gastronomimiz, insanımız, misafirperverliğimiz, doğamız her şeyimiz bunun için müsait. Uygulanan politikalar da iyi. Çok iyi bir çizgiye oturduk."

Kızıldağ, başarılı turizm politikalarıyla emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

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