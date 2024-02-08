Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını öldüren zanlı yakalandı

Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Aralarındaki tartışmanın ardından T.Y, eski karısına av tüfeğiyle ateş açtı. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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