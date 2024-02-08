Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
2024'ün ilk enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, eski başkan Hafize Gaye Erkan'ın tartışılan açıklamaları üzerinden gelen soruları yanıtsız bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporu çıktı.
Yeni Başkan Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun tanıtımını yaptı.
TCMB'nin Ankara'daki İdari Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yapılan sunumdan sonra yeni başkana, gazeteciler sorularını yöneltti.
Söz alan Sözcü ekonomi muhabiri, Karahan'a eski başkan Hafize Gaye Erkan'ın kamuoyunda çok tartışılan açıklamaları üzerinden yüklendi.
"Amerika'dan geldiniz, geçinebiliyor musunuz?"
Erkan'ın kiralardan şikayeti, yatırımcıları kastederek
'Masamda milyar dolarlar var'demesi, TCMB'de personelin işine son verilmesi gibi birçok tartışma yaratan çıkışlarını hatırlatan muhabir, şu soruları yöneltti:
"Buraya enflasyon konuşmaya geldik"
Karahan, sorular karşısında istifini bozmadı. Toplantının amacını hatırlatan Karahan, soruların enflasyon raporu sunumuyla ilişkisi olmadığını belirtti.
Karahan, sorulara şu ifadelerle cevap verdi:
Karahan cevabını tamamlarken, yatırımcılar konusundaki soruları cevaplandırması için sözü, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'a verdi.