Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor

MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
3 Ay Ödemesiz 3.838 TL Taksitli 60.000 TL!
3 Ay Ödemesiz 3.838 TL Taksitli 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
MSB: F-16 satış sürecinde bir olumsuzluk beklenmiyor
MSB: F-16 satış sürecinde bir olumsuzluk beklenmiyor
İş güvenliği sağlamayan işletmeye öğrenci gönderilmeyecek
İş güvenliği sağlamayan işletmeye öğrenci gönderilmeyecek
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
2024 fitre bedeli belli oldu
2024 fitre bedeli belli oldu
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
MİT'ten Gara'da operasyon: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz
MİT'ten Gara'da operasyon: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz
Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
33 ilde DEAŞ operasyonu: 147 gözaltı
33 ilde DEAŞ operasyonu: 147 gözaltı
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık hafta sonu da devam edecek
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık hafta sonu da devam edecek
İklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda!
İklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda!
Çocuklarda adenovirüse dikkat! Okullar açıldı, vakalar arttı
Çocuklarda adenovirüse dikkat! Okullar açıldı, vakalar arttı
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep
Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep
İlham Aliyev yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi
İlham Aliyev yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdi
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdi
Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Ana sayfaHaberler Dünya

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 13:41, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 13:55
Yazdır
Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Peskov, bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkati çekerek, "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber