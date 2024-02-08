'Kahramanlar-49' operasyonu: Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 33 ilin emniyet müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, DEAŞ terör örgütü içinde eylem ve faaliyetlerde bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Tacikistan uyruklu örgüt mensubu T.B'nin Çifteler ilçesinde olduğu tespit edildi.

Şüpheli T.B, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda polis, çok sayıda dijital ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el koydu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.